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Российские туристы боятся потерять в отпуске документы и деньги

Российские путешественники боятся потерять в отпуске документы и деньги. Такие данные приводит компания «АльфаСтрахование», проводившая опрос среди россиян.

Российские туристы боятся потерять в отпуске документы и деньги
© runews24.ru

Как оказалось, каждый пятый российский турист переживает, что потеряет в отпуске документы и деньги.

21% респондентов беспокоятся, что опоздают на самолет, автобус или поезд. 19% россиян думают, что могут забыть половину вещей дома, а 16% опрошенных обеспокоены потерей багажа насовсем.

8% русских путешественников боятся заболеть и провести весь отпуск на кровати в номере гостиницы, а 9,4% переживают за здоровье своих детей.

К слову, 40% отдыхающих обращались за медпомощью во время отпуска в РФ. За рубежом этот показатель ниже — 33%. Причины обращения к врачу стандартны: это пищевой отравление или проблемы с давлением.

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