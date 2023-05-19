Российские туристы боятся потерять в отпуске документы и деньги
Российские путешественники боятся потерять в отпуске документы и деньги. Такие данные приводит компания «АльфаСтрахование», проводившая опрос среди россиян.
Как оказалось, каждый пятый российский турист переживает, что потеряет в отпуске документы и деньги.
21% респондентов беспокоятся, что опоздают на самолет, автобус или поезд. 19% россиян думают, что могут забыть половину вещей дома, а 16% опрошенных обеспокоены потерей багажа насовсем.
8% русских путешественников боятся заболеть и провести весь отпуск на кровати в номере гостиницы, а 9,4% переживают за здоровье своих детей.
К слову, 40% отдыхающих обращались за медпомощью во время отпуска в РФ. За рубежом этот показатель ниже — 33%. Причины обращения к врачу стандартны: это пищевой отравление или проблемы с давлением.