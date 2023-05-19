Туры для школьников: кому доступны и как получить

С 1 июня в России возвращается программа школьного туризма. Этим летом отправиться в бесплатные путешествия по стране смогут 200 тысяч учащихся 5-9 классов. Как это сделать, телеканал «МИР 24» спросил и.о. директора Департамента развития туризма Министерства экономического развития РФ Алимбека Хидзева.

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Программа школьного туризма в прошлом году была запущена как пилотный проект в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как она себя показала?

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- Эта программа для школьников 5-9 классов, она востребована, пользуется большим вниманием в регионах РФ. В 2022 году на реализацию этой меры поддержки было выделено 500 млн рублей, участвовало 18 субъектов Российской Федерации. Она показала себя как нужная и интересная, поэтому была продлена, и в 2023 году мы ее тоже реализуем.

Что школьникам интереснее, по опыту прошлого года: природа, культурно-исторические достопримечательности?

- Ребята знакомились с историей, культурой, архитектурой родного края, у них была возможность выезжать за пределы своего региона, отправиться в межрегиональные путешествия. По отзывам наших коллег, ребята из разных регионов успели прокатиться и посетить разные интересные места. В Ставропольском крае школьники посетили фермы оленей, молочный комбинат, в Красноярском крае ребята были в восторге на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Есть исторические достопримечательности и культурные памятники, в том числе в Новгородской области это музей Федора Михайловича Достоевского «Старая Руссия», ну и монастырь в Валдае. В России, конечно же, хватает знаковых культурных и исторических мест, куда наши школьники с большим удовольствием, с большим интересом могли бы прокатиться, воспользовавшись этой программой.

Перед запуском программы в этом году было анонсировано ее расширение. В чем оно состоит?

- Мы расширили программу: в ней принимает участие большее количество субъектов РФ. В 2023 году это уже 28 субъектов, то есть уже на десять больше. Объем финансового обеспечения тоже увеличился и составляет уже не 500 млн рублей, а 1 млрд. В 2023 году успеет прокататься пропорционально большее количество школьников. Не 100 тысяч, как в прошлом году, а 200 тысяч.

Одинаковые ли условия реализации во всех регионах-участниках?

- На федеральном уровне установлены общие требования к реализации этой программы. Продолжительность путешествия должна быть не меньше 24 часов подряд, также установили требования в части возраста школьников, – это учащиеся 5-9 классов. Но, вместе с тем, мы не ограничиваем в части расширения программы для того, чтобы она стала более интересной, более доступной, чтобы в регионах могли предусмотреть местную специфику и какие-то свои особенности.

Например, в Новгородской области школьники за достижения в учебе и в спорте получают определенные прерогативы в плане получения тех или иных социальных сертификатов. В республике Адыгея одаренные дети пользуются непосредственным приоритетным правом получения сертификатов. В целом нет никаких ограничений: регион вправе определять весь перечень дополнительных условий и прерогатив, которые он может предоставить во время осуществления этих путешествий.

Давайте уточним: кто может стать юным туристом, участником программы?

- Участниками программы могут стать школьники 5-9 классов по всем регионам РФ. Необходимо, чтобы эти субъекты участвовали в программе. Для этого их органы госвласти подают заявку. Она фиксируется, вносится в перечень, который с каждым годом расширяется.

Вы сказали, что для того, чтобы отправиться в путешествие, нужно получить сертификат. Как его получить, кто этим должен заниматься, как выглядит процедура получения сертификата?

- Вопрос о том, в каком формате, в каком порядке школьники получают этот сертификат, решается на уровне региона. Есть специальная информационная платформа, куда школьники могут обратиться для получения именного сертификата при условии соблюдения установленных требований. В первую очередь, это платформы оказания государственных услуг в МФЦ, а также информационные системы, которые действуют в каждом регионе. Для примера могу отметить, что наши коллеги в республике Башкортостан прислали информацию о том, что у них есть система «Туристический продукт республики».

Для путешествия необходимы документы: паспорт и СНИЛС родителей или опекунов, паспорт ребенка или свидетельство о рождении, документ по месту регистрации и СНИЛС. Дополнительно школа помогает предоставить справку о том, что ребенок является учащимся 5-9 классов.

Какие маршруты предлагаются для поездки? Где можно с ним ознакомиться?

- Ребята путешествуют не только по родной области. Наша совместная с органами госвласти субъектов задача в том, чтобы школьники могли приехать и в соседние регионы, узнать о местах, где они раньше не были, приобрести новых друзей, новые знакомства. Несомненно, наша задача и приобщать школьников, молодых ребят к культуре, к истории своего края. Перечень маршрутов зависит от региона, где проходят путешествия. Если это межрегиональная поездка, то маршрут устанавливается на стыке двух регионов. С ним можно ознакомиться на информационных ресурсах, которые есть в каждой области, республике.

Правильно ли я понимаю, что непосредственное отношение к программе имеют туристические агентства, они участвуют в разработке маршрутов?

- Да, конечно, туристические организации помогают реализовать этот проект. В первую очередь, мы преследуем задачи патриотического воспитания, чтобы подрастающее поколение знало свой край не только по интернету и телевидению. Мы видим свою задачу в том, чтобы дети вживую осуществляли эти путешествия, знакомились с культурой своего края.

Нужно ли сохранить возможность бесплатных путешествий и в будущем году?

- Я думаю, эта программа важна и полезна для того, чтобы школьники могли воспользоваться сертификатами и совершить поездку. Наша многонациональная страна очень богата природными, туристическими, рекреационными ресурсами. Очень часто бывает так, что, даже находясь в своем регионе, мы далеко не всегда знаем все те красоты, исторические места, интересные для посещения маршруты, не всегда ими пользуемся.