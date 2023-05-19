Названы причины снижения цен на отдых в Турции

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, почему в настоящее время наблюдается снижение цен на отдых в Турции.

По словам эксперта, цены на отдых в Турции будут снижаться по мере увеличения туристических предложений от других стран. Тренд на снижение цены в ближайшей перспективе может сохраниться, так как возникает все больше предложений от других стран, например от Грузии.