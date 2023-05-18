Россиянам дали советы по покупке дешевых туров в ОАЭ

«Авиакомпании поставили больше рейсов, чем надо, и идет снижение цен по авиабилетам. Понятно, что это будет недолго. Авиакомпании уберут ненужные рейсы, поставят на нужные направления, например, на тот же Египет. Летом получилось так, что очень мало стран открыто для россиян, и сейчас большой переизбыток рейсов», — заключил вице-президент АТА.