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Россиянам дали советы по покупке дешевых туров в ОАЭ

Дешевые туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стоит покупать тем, кто готов к 40-градусной жаре. Такой совет россиянам, планирующим отпуск, в разговоре с «Лентой.ру» дал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. Он также назвал причины снижения стоимости путевок летом.

Россиянам дали советы по покупке дешевых туров в ОАЭ
© Lenta.ru

«Происходит сезонное снижение цен в Арабских Эмиратах. Каждый год на протяжении последних двух-трех десятилетий в начале июня — в конце мая резко снижаются цены на проживание. Идет дисконт в 30-40 процентов по отелям четыре-пять звезд. По отелям одна-две-три звезды, меньше — примерно 20-30 процентов. Тот номер, который стоил 500 долларов в сутки, начинает стоить 300, великолепное снижение», — сказал он.

Специалист отметил, что из-за сильной жары отельеры резко снижают цены, чтобы привлечь людей.

Еще одна причина снижения стоимости путевок — это ситуация с авиаперевозками, рассказал Мкртчян.

«Авиакомпании поставили больше рейсов, чем надо, и идет снижение цен по авиабилетам. Понятно, что это будет недолго. Авиакомпании уберут ненужные рейсы, поставят на нужные направления, например, на тот же Египет. Летом получилось так, что очень мало стран открыто для россиян, и сейчас большой переизбыток рейсов», — заключил вице-президент АТА.

Российские туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед началом летнего отпускного сезона, сообщает TourDom. Туристам предлагают путевки от 56 до 67 тысяч рублей. Продолжительность отдыха по такой цене — от четырех до семи ночей.

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