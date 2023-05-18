Россиянам доступны бюджетные авиабилеты на курорт богачей

Россиянам стали доступны бюджетные авиабилеты на излюбленный курорт богачей
Российским туристам стали доступны бюджетные авиабилеты на Мальдивы. Об этом сообщается на Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По информации специалистов туротрасли, вслед за сезонными скидками на проживание в отелях излюбленного курорта богачей снижаются и цены на перелет в Мале. Стоимость билетов на летние рейсы у некоторых авиаперевозчиков упала на 30 процентов в сравнении с зимним сезоном.
Так, эксперты компаний «Русский Экспресс», PAC Group и ICS Travel Group предлагают россиянам полететь на Мальдивы Qatar Airways. «У катарского перевозчика минимальный тариф из Москвы в Мале в обе стороны — от 46,2 тысячи рублей», — добавили в АТОР.
Представители туроператоров подчеркивают, что выгодные цены на стыковочные авиаперелеты из Москвы в Мале на лето 2023 года также встречаются у авиакомпаний Flydubai и Gulf Air — от 60 тысяч рублей на человека в оба конца.
С 23 июня к этому списку добавится и перелет Oman Air с пересадкой в Маскате. Рейсы из Москвы будут осуществляться по четвергам и пятницам, обратные вылеты — по субботам и воскресеньям. Билеты обойдутся путешественникам примерно в 55,4 тысячи рублей в обе стороны.
Ранее в мае многие отели Крыма заметно снизили цены на лето в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. О снижении стоимости отдыха в регионе рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Так, стало известно, что подобное решение крымские отельеры приняли для привлечения туристов.