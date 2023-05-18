Россиянам доступны бюджетные авиабилеты на курорт богачей

Российским туристам стали доступны бюджетные авиабилеты на Мальдивы. Об этом сообщается на Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По информации специалистов туротрасли, вслед за сезонными скидками на проживание в отелях излюбленного курорта богачей снижаются и цены на перелет в Мале. Стоимость билетов на летние рейсы у некоторых авиаперевозчиков упала на 30 процентов в сравнении с зимним сезоном.

Так, эксперты компаний «Русский Экспресс», PAC Group и ICS Travel Group предлагают россиянам полететь на Мальдивы Qatar Airways. «У катарского перевозчика минимальный тариф из Москвы в Мале в обе стороны — от 46,2 тысячи рублей», — добавили в АТОР.

Представители туроператоров подчеркивают, что выгодные цены на стыковочные авиаперелеты из Москвы в Мале на лето 2023 года также встречаются у авиакомпаний Flydubai и Gulf Air — от 60 тысяч рублей на человека в оба конца.

С 23 июня к этому списку добавится и перелет Oman Air с пересадкой в Маскате. Рейсы из Москвы будут осуществляться по четвергам и пятницам, обратные вылеты — по субботам и воскресеньям. Билеты обойдутся путешественникам примерно в 55,4 тысячи рублей в обе стороны.