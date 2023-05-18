«ТурПром»: В Турции признали угрозу в виде двух альтернатив у туристов из РФ в 2023 году

Туристические операторы Турции признают угрозу в виде двух альтернатив: Египта и Объединенных Арабских Эмиратов у отдыхающих граждан РФ. Об этом пишет издание «Турпром».

© Banki.loans

Многие эксперты отмечают, что туристы сами организовали себе конкуренцию, подняв цены на многие услуги.

«Отели в Турции увеличили стоимость проживания в иностранной валюте на 10-20% к 2023 году из-за сильного ценового давления и инфляционной среды. Они должны были сделать это, потому что их расходы значительно увеличились в условиях инфляции», — говорится в сообщении.