«ТурПром»: В Турции признали угрозу в виде двух альтернатив у туристов из РФ в 2023 году
Туристические операторы Турции признают угрозу в виде двух альтернатив: Египта и Объединенных Арабских Эмиратов у отдыхающих граждан РФ. Об этом пишет издание «Турпром».
Многие эксперты отмечают, что туристы сами организовали себе конкуренцию, подняв цены на многие услуги.
«Отели в Турции увеличили стоимость проживания в иностранной валюте на 10-20% к 2023 году из-за сильного ценового давления и инфляционной среды. Они должны были сделать это, потому что их расходы значительно увеличились в условиях инфляции», — говорится в сообщении.
Время перелета также увеличилось. Соответственно, в России цены на билеты тоже выросли. В прошлом году цена билета составляла 100 долларов, сейчас его ценник варьируется в пределах 180-190 долларов.