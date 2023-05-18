Туристы активно бронируют гостиницы на черноморском побережье

Владельцы гостиниц на Черном море предупредили туристов, что мест на первую половину летнего сезона практически не осталось.

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В гостиницах и отелях на Черном море в России заканчиваются свободные номера на первую половину летнего сезона. При этом, туристы стали на 10-15% чаще заранее бронировать номера по сравнению с минувшим годом. Особой популярностью у путешественников пользуются гостиницы со средними ценами за ночь, а вот у дорогих пятизвездочных отелей число бронирований упало на 5% по сравнению с 2022 годом. Об этом изданию РБК рассказал глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Как добавляет глава туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная, больше всего интересуют туристов гостиницы в Сочи и в Республике Дагестан. Там все забронировано до начала августа. Так, например, в Сочи свободно только 20-30% номеров на лето. Однако гостиницу все еще можно подыскать в Лазаревском, а также в небольших поселках в сторону Геленджика.