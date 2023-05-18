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Туристы активно бронируют гостиницы на черноморском побережье

Владельцы гостиниц на Черном море предупредили туристов, что мест на первую половину летнего сезона практически не осталось.

Туристы активно бронируют гостиницы на черноморском побережье
© УралПолит.Ru

В гостиницах и отелях на Черном море в России заканчиваются свободные номера на первую половину летнего сезона. При этом, туристы стали на 10-15% чаще заранее бронировать номера по сравнению с минувшим годом. Особой популярностью у путешественников пользуются гостиницы со средними ценами за ночь, а вот у дорогих пятизвездочных отелей число бронирований упало на 5% по сравнению с 2022 годом. Об этом изданию РБК рассказал глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Как добавляет глава туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная, больше всего интересуют туристов гостиницы в Сочи и в Республике Дагестан. Там все забронировано до начала августа. Так, например, в Сочи свободно только 20-30% номеров на лето. Однако гостиницу все еще можно подыскать в Лазаревском, а также в небольших поселках в сторону Геленджика.

А вот в Крыму на летний сезон забронировано только 20-30% гостиниц. В минувшем году к середине мая этот показатель составлял порядка 40%. По этой причине многие отели на полуострове предлагают туристам скидки или делают пакетные предложения.

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