Туристы днем и ночью караулят начало продаж билетов в Крым и обратно

Многие туристы и ночью и днем буквально караулят начало продаж ж/д билетов по маршрутам в Крым. В частности, у пассажиров возникли вопросы в отношении поезда № 180С «Таврия» из Евпатории в Санкт-Петербург.

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«Скажите, когда будут места на 180-й поезд? Люди всю ночь не спали!» «Поддерживаю вопрос. Дайте конкретные сроки старта продаж. Работать невозможно, приходится бдить», – пишут туристы в телеграм-канале компании-оператора на крымском направлении «Гранд Сервис Экспресс».

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По информации на сайте «Гранд Сервис Экспресс», продажи на поезда, следующие из городов Республики Крым в Северную столицу, открываются за 45 суток до отправления. Но 17 мая в телеграм-канале компании появилось объявление, что места в некоторых составах, в том числе в интересующем пассажиров поезде, на все даты, вплоть до 13 августа, появятся в системе в течение суток.

По состоянию на 15:00 18 мая бронирование билетов на 180-й поезд было недоступным. По крайней мере, на запрос на 12 августа сайт сообщает: «Нет свободных мест или продажа еще не открыта».

«Нет билетов и нет продаж – это разные сути, – сказала корреспонденту TourDom.ru Елена из Санкт-Петербурга, планирующая в августе поездку в Крым. – Что должен думать человек? В результате приходится тратить время, чтобы понять, закончились места в поезде или бронирование еще не открыто».

По словам туристки, обычно билеты появляются с определенной даты и с 8 утра. «А сейчас системы, по существу, нет. Получается, что продажи могут начаться в любое время суток, включая ночь. Приходится сидеть перед компьютером. Нельзя отойти, спать, заняться своими делами – можно упустить момент».

Елена пояснила, что ее интересуют нижние полки в купе. На крымские поезда высокий спрос, поэтому такие комфортные места разбирают очень быстро, обычно в первые сутки после их появления.

На сервис уведомлений о старте продаж Елена подписана. Однако, по ее словам, информация не всегда приходит. «Бывает, получила сообщение, а мест на самом деле нет, и наоборот». В частности, 17 мая ей не пришло оповещение об открытии бронирования на поезде 179 из Питера в Евпаторию с отправлением 1 августа.