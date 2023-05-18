Туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед летом

Так, компания Space Travel предлагает путешественникам путевки на двоих с вылетом из Москвы 22 мая от 56 тысяч рублей. Отдыхающих разместят на семь дней в четырехзвездочном отеле Lavender Hotel в Шардже без питания. Почти за 57 тысяч рублей можно отправиться в трехзвездочный Citymax Hotel Sharjah с включенными в стоимость завтраками. Поездка в Рас-эль-Хайма с проживанием и завтраками в DoubleTree By Hilton Ras Al Khaimah с категорией четыре звезды обойдется туристам от 63 тысяч рублей.