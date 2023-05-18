$80.76+0.7887.57+0.41

Туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед летом

Российские туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед началом летнего отпускного сезона. Об этом сообщает TourDom.

Туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед летом
© Lenta.ru

Так, компания Space Travel предлагает путешественникам путевки на двоих с вылетом из Москвы 22 мая от 56 тысяч рублей. Отдыхающих разместят на семь дней в четырехзвездочном отеле Lavender Hotel в Шардже без питания. Почти за 57 тысяч рублей можно отправиться в трехзвездочный Citymax Hotel Sharjah с включенными в стоимость завтраками. Поездка в Рас-эль-Хайма с проживанием и завтраками в DoubleTree By Hilton Ras Al Khaimah с категорией четыре звезды обойдется туристам от 63 тысяч рублей.

Аналогичные условия предлагает компания Coral Travel за 60 тысяч рублей. В стоимость входят проживание в отеле Fortuna с четырьмя звездам и завтраки. Отдых в четырехзвездочном Lavender Hotel в Шардже обойдется в ту же сумму. Также есть варианты туров от «Библио-Глобуса» в Дубаи с остановкой в Zain International за 67 тысяч рублей.

«На перспективу есть ощущение, что операторы взяли большое количество блочных кресел, поэтому могут быть локальные горения. Но вряд ли это приобретет массовый характер», — отметил гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий