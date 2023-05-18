Выяснилось, сколько стоит отдохнуть летом в Черногории

Цены на номера в отелях в Черногории выросли на 15 процентов по сравнению с тем, какими были до пандемии коронавируса. Об этом сообщает АТОР.

Недельный тур на двоих, если забронировать номер в четырехзвездочном отеле по тарифу "все включено", обойдется в 236 тысяч рублей. При этом есть шанс сэкономить до половины стоимости тура на дороге: авиаперевозчик Jazeera Airways, который запускает рейсы из Москвы в Тиват через Кувейт, предлагает выгодные цены.

Существует возможность, что самолеты авиакомпании начнут летать напрямую в Черногорию из Екатеринбурга, Петербурга, Казани и Новосибирска.