Туроператоры распродают туры в ОАЭ перед летним сезоном

Туроператоры перед началом летнего сезона стали распродавать туры в Объединенные Арабские Эмираты, сообщают подписчики «Крыши ТурДома».

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Например, на сайте компании Space Travel можно найти туры с вылетом на двоих из Москвы 22 мая на 7 ночей от 56 334 руб. в Lavender Hotel 4* в Шардже, однако питание в стоимость не входит. В Citymax Hotel Sharjah 3* уже включен завтрак, а стоимость начинается от 56 990 руб. В DoubleTree By Hilton Ras Al Khaimah 4* в эмирате Рас-эль-Хайма тур начинается от 63 386 руб. с завтраком.

Coral Travel предлагает путешествия от 60 тыс. руб. Проживание в отеле Fortuna 4* в Рас-эль-Хайме с завтраком составит от 60 607 руб. Вылет 19 мая включен в стоимость. В Lavender Hotel 4* в Шардже по тем же условиям – от 60 827 руб.

У Библио-Глобуса можно найти туры от 67 140 руб. в Zain International 3* в Дубае. Питание не включено, перелет «Аэрофлотом». Как рассказал гендиректор Space Travel Артур Мурадян, туроператоры стараются быстрее закрыть отдельные позиции в конце зимнего сезона. Кроме того, в период после майских праздников и перед началом июня идет традиционный 30–40-процентный спад. Горящие туры – это попытка минимизировать убытки и продать места, чтобы не платить штрафы. Такая же ситуация характерна и для Турции.

К лету картина восстановится, но туры все равно будут дешевле, чем зимой из-за недорогой авиаперевозки и снижения цен у отельеров. «На перспективу есть ощущение, что операторы взяли большое количество блочных кресел, поэтому могут быть локальные горения. Но вряд ли это приобретет массовый характер», – сказал Мурадян.