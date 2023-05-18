Стал известен самый дешевый для отдыха европейский город
Специалисты назвали столицу Португалии Лиссабон самым доступным городом с точки зрения расходов туристов. Об этом пишет издание Express.
Исследование строилось на оценке трат путешественников. Эксперты посчитали, сколько стоят две ночи в отеле, ужин на двоих с вином, общественный транспорт и экскурсии.
В Лиссабоне за две ночи в трехзвездочном отеле обойдутся в 121 фунт стерлингов, что эквивалентно примерно 12 тысячам рублей. Помимо Лиссабона, недорого можно провести время в Вильнюсе, Кракове и Афинах.
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