Назван самый дешевый для отдыха город в Европе
Эксперты назвали столицу Португалии самым дешевым для летнего отдыха городом.
Как сообщается, специалисты провели анализ расходов туристов в европейских городах и определили, что Лиссабон является самым недорогим из них.
Оценка велась исходя из стоимости проживания за две ночи, ужина на двоих с вином и трат на общественный транспорт и экскурсии к достопримечательностям.
Две ночи в трехзвездочном отеле Лиссабона стоят около 121 фунта стерлингов – это чуть больше 12 тысяч рублей.
В издании Express отметили, что эксперты назвали и другие наиболее доступные города. В их число вошли Вильнюс, Краков и Афины.