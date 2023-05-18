Назван самый дешевый для отдыха город в Европе

Эксперты назвали столицу Португалии самым дешевым для летнего отдыха городом.

© Vse42.ru

Как сообщается, специалисты провели анализ расходов туристов в европейских городах и определили, что Лиссабон является самым недорогим из них.

Оценка велась исходя из стоимости проживания за две ночи, ужина на двоих с вином и трат на общественный транспорт и экскурсии к достопримечательностям.

Две ночи в трехзвездочном отеле Лиссабона стоят около 121 фунта стерлингов – это чуть больше 12 тысяч рублей.