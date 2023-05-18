Пассажирка хотела сэкономить, но заплатила за перевес

Пассажирка авиакомпании Jetstar хотела сэкономить на ручной клади и надела на себя шесть килограммов одежды. Во время посадки ее заставили заплатить за перевес. Публикация об этом стала популярной в TikTok, и на нее обратило внимание издание The Sun.

19-летняя Адриана Окампо вместе с подругой летела из Мельбурна в Аделаиду. Их чемоданы были тяжелее, чем разрешено для ручной клади, а у выхода на посадку сумки измеряли. Чтобы не переплачивать, туристки вытащили часть вещей из чемоданов и надели на себя.

Сотрудники аэропорта настояли на том, чтобы девушки сняли с себя вещи из багажа, и заплатили за перевес. Реакция людей в очереди была неоднозначной: с одной стороны, многие смеялись, но с другой — было раздражение, поскольку путешественницы задерживали самолет.