Новые чартеры на Байкал будут проходить через Монголию

«Бурятия готова к летнему сезону во всеоружии. Отмечается тенденция на увеличение турпотока на 30%. В основном к нам едут из европейской части России, из соседних областей, Иркутской области, Алтайского края. В этом году сохранятся чартерные рейсы из Москвы на Байкал, но они будут расширены и некоторые пойдут через Монголию», - рассказал Алдар Дарджиев.

По словам министра, цена за чартерный рейс из Москвы на Байкал составит 51 тыс рублей без заезда в Монголию. В случае заезда в стоимость чартера увеличится до 90 тыс рублей. В Монголии у туристов есть возможность посетить музей Чингисхана, пожить там, попробовать монгольскую кухню.

«Мы предполагаем, что чартеры будут также востребованы на Байкал с заездом через Монголию. Мы приложили большие усилия, чтобы наши монгольские коллеги также участвовали в турах», - уточнил министр.

Алдар Дарджиев добавил, что Байкал также привлекателен для туристов третьих стран, которые прибыли в Монголию. По его словам, оказавшись в Монголии, гости понимают, что Байкал близко и хотят его посетить. В результате местные власти планируют организовывать чартер для туристов из Монголии и для тех, кто прибыл отдыхать в Монголию из третьих стран.