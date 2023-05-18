Туристы из Германии вытесняют россиян из турецких отелей

В Анталье отдыхающие из Германии стали вытеснять российских туристов. Именно за счет немецких граждан курортный город рассчитывает достичь своей цели в 16 млн туристов за сезон.

«Турция «безальтернативна» для немцев. В итоге компания планирует привлечь в Турцию больше немецких туристов. Мы ждем роста на 30 %, на 20 % процентов – в худшем случае. Январь начался с огромного роста заказов. Впоследствии землетрясение и избирательный процесс в Турции замедлили его», – пояснил гендиректор Bentour Germany Сонгюль Гекташ Росати.

Отмечается, что такие «соревнования» между россиянами и жителями Германии начались еще в прошлом году. Добавим, что раньше на первом месте в Турции всегда были отдыхающие из РФ, пишет «Турпром».