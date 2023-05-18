Женщина плюс-сайз купила два места в самолете и была доведена до слез на посадке

Пассажирка плюс-сайз купила для себя два места в самолете и была доведена до слез во время посадки на рейс. Об этом она рассказала в социальных сетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.
Уточняется, что Холли Ричардс (Holly Richards) летела на самолете Jetstar из Сиднея в Мельбурн. При регистрации на рейс выяснилось, что вес ручной клади путешественницы превышает допустимую норму, из-за чего сотрудница авиакомпании якобы в грубой форме попросила ее оплатить перевес. Ричардс ответила, что приобрела сразу два места и может рассчитывать на две ручные клади, однако женщина на стойке стояла на своем.
«Я попросила позвать менеджера, но она назвала меня грубой и заявила, что менеджер скажет то же самое», — рассказала пассажирка. Тем не менее, менеджер все-таки поговорила с Ричардс и принесла ей извинения, однако той пришлось в слезах идти на посадку. Она заявила, что эта ситуация негативно отразится на ее психическом здоровье и обвинила сотрудницу Jetstar в наглости. «Я всегда предпринимаю дополнительные шаги, чтобы не быть обузой для нынешней системы. Но даже в этом случае ко мне не относятся как к человеку», — заключила девушка.
Ранее сотрудники Qatar Airways отказались пускать плюс-сайз-модель Джулиану Неме в самолет из-за слишком большого веса. Пассажирка сообщила, что ей не вернули деньги за неиспользованный билет, стоимость которого превышала 60 тысяч рублей.