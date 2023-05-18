Женщина плюс-сайз купила два места в самолете и была доведена до слез на посадке

«Я попросила позвать менеджера, но она назвала меня грубой и заявила, что менеджер скажет то же самое», — рассказала пассажирка. Тем не менее, менеджер все-таки поговорила с Ричардс и принесла ей извинения, однако той пришлось в слезах идти на посадку. Она заявила, что эта ситуация негативно отразится на ее психическом здоровье и обвинила сотрудницу Jetstar в наглости. «Я всегда предпринимаю дополнительные шаги, чтобы не быть обузой для нынешней системы. Но даже в этом случае ко мне не относятся как к человеку», — заключила девушка.