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Число рейсов из России в Турцию увеличится

Ни о какой приостановке речи не идет.

Число рейсов из России в Турцию увеличится
© Пульс Live

В этом году в Турцию будет вдвое больше рейсов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Эксперт прокомментировал недавние отмены нескольких рейсов в Турцию и сказал, что беспокоиться не о чем, ни о какой приостановке авиасообщения речи не идет.

«Во-первых, в этом году вдвое увеличили число перевозок пассажиров между Россией и Турцией. В апреле — мае количество отдыхающих еще не такое большое, как в летние месяцы, поэтому какие-то рейсы отменили из-за недостаточной загрузки самолетов. Их объединили с другими, предлагая пассажирам перебронироваться», — цитирует Дмитрия Горина «Парламентская газета».

Он добавил также, что отмен и переносов рейсов бывает крайне мало. И, если они происходят по техническим причинам, то это из-за высокой загруженности направления.

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