Число рейсов из России в Турцию увеличится
Ни о какой приостановке речи не идет.
В этом году в Турцию будет вдвое больше рейсов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Эксперт прокомментировал недавние отмены нескольких рейсов в Турцию и сказал, что беспокоиться не о чем, ни о какой приостановке авиасообщения речи не идет.
«Во-первых, в этом году вдвое увеличили число перевозок пассажиров между Россией и Турцией. В апреле — мае количество отдыхающих еще не такое большое, как в летние месяцы, поэтому какие-то рейсы отменили из-за недостаточной загрузки самолетов. Их объединили с другими, предлагая пассажирам перебронироваться», — цитирует Дмитрия Горина «Парламентская газета».
Он добавил также, что отмен и переносов рейсов бывает крайне мало. И, если они происходят по техническим причинам, то это из-за высокой загруженности направления.