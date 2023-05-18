Число рейсов из России в Турцию увеличится

Ни о какой приостановке речи не идет.

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В этом году в Турцию будет вдвое больше рейсов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Эксперт прокомментировал недавние отмены нескольких рейсов в Турцию и сказал, что беспокоиться не о чем, ни о какой приостановке авиасообщения речи не идет.

«Во-первых, в этом году вдвое увеличили число перевозок пассажиров между Россией и Турцией. В апреле — мае количество отдыхающих еще не такое большое, как в летние месяцы, поэтому какие-то рейсы отменили из-за недостаточной загрузки самолетов. Их объединили с другими, предлагая пассажирам перебронироваться», — цитирует Дмитрия Горина «Парламентская газета».