Распродажа авиакомпании «Победа» вызвала споры у туристов

Авиакомпания «Победа» объявила летнюю распродажу со скидкой 20% по всем российским и зарубежным маршрутам, которая продлится с 17 по 19 мая. Вылет возможен в период с 1 июня по 31 августа. Билеты по акции можно купить по промокоду на сайте перевозчика.

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В частности, места на рейсах из Москвы в Анталью и обратно с 2 по 9 июня доступны за 22,5 тыс. руб., что действительно дешевле других предложений. Однако стоит иметь в виду, что тариф безбагажный, пассажиры смогут взять лишь ручную кладь. Билет, включающий провоз чемодана весом до 10 кг, предлагается за 26 тыс. руб. В агрегаторах билеты на эти даты продаются как минимум за 27 тыс.

В ту же сумму (22,5 тыс. руб.) обойдется и перелет «Победой» из Москвы в Дубай без багажа в эти же даты. Путешествие с чемоданом (до 10 кг) предлагается за 26 тыс. Для сравнения: flydubai повезет пассажиров за 31 тыс. руб., в стоимость включен багаж, «Аэрофлот» – за 35,5 тыс. Доплата за провоз чемодана у нацперевозчика – 7 тыс.

Места на рейсах в Сочи с 2 по 9 июня стоят всего 6 тыс. руб. (без багажа). Перелет «Уральскими авиалиниями» в эти даты обойдется дороже – 9 тыс. руб., Utair – 10 тыс. руб.

Билеты в Санкт-Петербург доступны за 7,8 тыс., в Калининград – за 8,6 тыс. Приводим цены в обе стороны без багажа.

Несмотря на сниженные цены, судя по отзывам в соцсетях, некоторые пассажиры недовольны акцией. В первой половине дня появлялись сообщения: в расписании рейсы есть, а когда вводишь код на сайте, они пропадают! Сотрудники перевозчика поясняют, что из-за повышенного спроса возможны сбои, и просят попробовать еще раз.

Некоторые туристы считают прайсы недостаточно низкими и называют распродажу фиктивной: «Сначала повысили цены, затем с промокодом снизили». «Билет из Даламана в Москву на 2 июня полчаса назад стоил 6200. Теперь 7600, и по акции выходит 6100, т. е. ничего не изменилось. Отличная распродажа!»

«Где разница в 20%? – спрашивает пассажирка. – Билет из Волгограда в Санкт-Петербург на 6 июня без промокода стоит 5399 руб., а по акции – 5040, когда должен быть за 4319. Вы прикалываетесь?»

По некоторым направлениям туристы не видят изменений в цене. «Стоимость билета по маршруту Набережные Челны – Сочи на июнь не изменилась. Какая была до акции, такая и осталась».