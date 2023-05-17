Туристы недовольны апгрейдом отеля в Египте из-за сорвавшегося отдыха

В телеграм-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» обсуждают обращение в редакцию одного из турагентств: туроператор Fun & Sun привез его клиентов не в тот отель, что их категорически не устроило.

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Туристы из Екатеринбурга оплатили отдых в Египте с 17 по 26 мая в Movenpick Resort Sharm El Sheikh в бухте Наама с частичным видом на море. Однако по прилете гид объявил, что гостиница на ремонте и не может их принять. Туристов заселили в Sunrise Grand Select Montemare Resort 5*. Даже несмотря на то, что номер им предоставили более высокой категории, с полным видом на море, гости недовольны. Movenpick они выбрали для совместного отдыха с родственниками из Москвы, которые уже живут в этом отеле, прилетев туда по туру от другой компании. Никакого ремонта, с их слов, там нет. По словам турагента, переговоры зашли в тупик: в Fun & Sun отвечают, что переселить туристов в Movenpick почему-то не могут, а ему приходится объясняться с клиентами.

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Представитель Fun & Sun, к которому обратилась редакция, оставил ситуацию без комментария. Участники обсуждения в телеграм-канале, со своей стороны, называют Sunrise Grand Select Montemare Resort 5* очень хорошим вариантом, так как, по сути, сделан апгрейд. «Montemare порядком выше уровнем и дороже. Я была бы в восторге от такой замены», – пишет Людмила. Коллеги добавляют, что накладки бывают у всех туроператоров и в целом Fun & Sun достойно вышел бы из ситуации, если бы предупредил о замене заранее и согласовал ее условия до прилета. «Ремонт в Movenpick начался в декабре 2022 года, сейчас на дворе май», – добавляет Андрей.