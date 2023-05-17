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Россиянам назвали самую скучную страну в мире

Известный российский блогер и путешественник Артемий Лебедев назвал Швейцарию самой скучной страной в мире.

Россиянам назвали самую скучную страну в мире
© Слово и Дело

Согласно недавнему опросу, жители Швейцарии чувствуют себя более здоровыми, нежели люди в других европейских государствах. Блогер прокомментировал эту новость и заметил, что «в Швейцарии не так уж и плохо».

«Хотя, наверное, это одна из самых скучных стран на свете, поэтому я не завидую тем людям, которые живут в Швейцарии», — добавил он.

Ранее Лебедев в своем блоге раскритиковал Египет. Он рассказал, что столкнулся в Каире с «первобытным» укладом жизни.

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