Россиянам назвали самую скучную страну в мире
Известный российский блогер и путешественник Артемий Лебедев назвал Швейцарию самой скучной страной в мире.
Согласно недавнему опросу, жители Швейцарии чувствуют себя более здоровыми, нежели люди в других европейских государствах. Блогер прокомментировал эту новость и заметил, что «в Швейцарии не так уж и плохо».
«Хотя, наверное, это одна из самых скучных стран на свете, поэтому я не завидую тем людям, которые живут в Швейцарии», — добавил он.
Ранее Лебедев в своем блоге раскритиковал Египет. Он рассказал, что столкнулся в Каире с «первобытным» укладом жизни.