$80.76+0.7887.57+0.41

Главный российский лоукостер запустил масштабную распродажу к лету

Авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов к лету. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Главный российский лоукостер запустил масштабную распродажу
© Lenta.ru

Так, главный российский лоукостер начал продавать авиабилеты со скидной 20 процентов по специальному промокоду.

Отмечается, что акция на покупку билетов действует с 17 по 19 мая 2023 года включительно, а период перелета — с 1 июня по 31 августа 2023 года. «Скидка действует на все направления по России и зарубежные рейсы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что скидка не применяется на дополнительные услуги, в частности на перевозку багажа, страхование, выбор мест и СМС-информирование.

Ранее в мае другая российская авиакомпания «Азимут» раскрыла дату первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси. По информации перевозчика, перелет будет выполнен 19 мая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий