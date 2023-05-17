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В Самарской области займутся развитием природного парка на Мастрюковских озерах

Создание парка поддержали губернатор Дмитрий Азаров и областное правительство. В ближайшие годы на Мастрюковских озерах пройдут ленд-арт-фестивали, пленэры и резиденции для художников, конференции профессиональных сообществ, начнут работу летние лагеря для детей. Помимо событийной программы разработан проект развития инфраструктуры парка. Создан новый фирменный стиль, система навигации и набор визуальных образов, которые станут основой для брендированного мерча и сувениров. Первым проектом парка станет кемпинг "Зеленый кружок». Его откроют в дни проведения Грушинского фестиваля, с 29 июня по 2 июля (0+). Здесь появятся художественная резиденция, масштабный ленд-арт-объект и интерактивная площадка. Также запланировано проведение круглого стола с участием деятелей культуры, архитекторов, экоактивистов, лидеров общественного мнения, представителей бизнеса и туризма.

В Самарской области займутся развитием природного парка на Мастрюковских озерах
© СОВА
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