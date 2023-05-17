В Волгограде появился адаптированный для пожилых людей турмаршрут

«Поскольку физическая активность у наших посетителей разная, то возникла необходимость адаптировать маршрут для людей пожилого возраста, сократив при этом протяженность и длительность маршрута, но не исключив при этом главную суть экологической тропы и наиболее интересные объекты показа», — добавила собеседница агентства.