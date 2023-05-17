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В Волгограде появился адаптированный для пожилых людей турмаршрут

В Волгограде создали первый туристический маршрут, адаптированный для пожилых людей. Как уточняет ТАСС, новый турмаршрут открыли на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

В Волгограде появился адаптированный для пожилых людей турмаршрут
© Lenta.ru

В беседе с журналистами специалист отдела природоохранных мероприятий парка Ольга Вишневская рассказала, что у пожилых посетителей парка появилась возможность освоить маршрут «Обитель птиц».

«Поскольку физическая активность у наших посетителей разная, то возникла необходимость адаптировать маршрут для людей пожилого возраста, сократив при этом протяженность и длительность маршрута, но не исключив при этом главную суть экологической тропы и наиболее интересные объекты показа», — добавила собеседница агентства.

Отмечается, что протяженность экотропы составляет один километр, на прохождение турмаршрута у гостей парка в среднем уйдет 1-1,5 часа.

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