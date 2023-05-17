Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых на Шри-Ланке летом
В результате неделя на двоих обойдётся в сумму от 113 тысяч рублей.
Как сообщает АТОР, с конца апреля пляжный сезон на острове перемещается с западного побережья, где наступает сезон дождей, на восточное.
За гарантированной сухой погодой лучше отправляться в районы Тринкомали и Пасикуда. Температура воздуха превышает 32 градуса, вода — 29 градусов.
Как уточняется, большинство отелей Шри-Ланки снижает цены с мая до конца октября, также начинают действовать дополнительные спецпредложения, например, бесплатное размещение детей. Чем дольше турист готов жить в гостинице, тем дешевле будут стоить сутки.