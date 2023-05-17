Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых на Шри-Ланке

В результате неделя на двоих обойдётся в сумму от 113 тысяч рублей.

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Как сообщает АТОР, с конца апреля пляжный сезон на острове перемещается с западного побережья, где наступает сезон дождей, на восточное.

За гарантированной сухой погодой лучше отправляться в районы Тринкомали и Пасикуда. Температура воздуха превышает 32 градуса, вода — 29 градусов.