Прямые рейсы из Новосибирска во Владикавказ запустят в июне

«С ростом спроса на внутренний туризм мы отмечаем высокий интерес к полетам в горные республики. Владикавказ удачно расположен в самом центре Северо-Кавказского региона, отсюда удобно начинать путешествие по всему региону — Северной Осетии, Чечне, Дагестану — или поехать в Грузию. Кроме того, активный природный отдых можно объединить с расслабленным курортным: до Пятигорска и Минеральных вод — несколько часов езды на автомобиле», — отметил директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников, чьи слова приводят в пресс-службе.