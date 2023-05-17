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Прямые рейсы из Новосибирска во Владикавказ запустят в июне

Авиакомпания S7 с 4 июня начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска во Владикавказ.

Прямые рейсы из Новосибирска во Владикавказ запустят в июне
© «Это Кавказ»

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям — на лайнерах Airbus A320neo вместимостью 164 человека. Продолжительность полета составит около четырех с половиной часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика

«С ростом спроса на внутренний туризм мы отмечаем высокий интерес к полетам в горные республики. Владикавказ удачно расположен в самом центре Северо-Кавказского региона, отсюда удобно начинать путешествие по всему региону — Северной Осетии, Чечне, Дагестану — или поехать в Грузию. Кроме того, активный природный отдых можно объединить с расслабленным курортным: до Пятигорска и Минеральных вод — несколько часов езды на автомобиле», — отметил директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников, чьи слова приводят в пресс-службе.

В апреле глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что власти республики направили около 150 миллионов рублей на субсидирование авиарейсов из Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и ряда других городов. Также, по его словам, принято решение о переводе на круглосуточный режим работы аэропорта.

В конце прошлого года в международном аэропорту Владикавказ (единственном в республике) открылся новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий с пропускной способностью более 800 тысяч пассажиров в год.

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