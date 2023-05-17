Какие изменения ожидаются в туристическом сезоне 2023 года

Туристический сезон 2023 года может оказаться сложным, но и интересным, так как присутствуют новые вызовы для индустрии, заявил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев. Об этом порталу FBM.ru сообщила пресс-служба Крымского федерального университета.

© FBM.ru

По словам Вахрушева, теперь на территории Крыма будут функционировать лишь категорийные средства размещения, прошедшие сертификацию. То есть, цена остается прежней, но повышается уровень качества облуживания.

«Это также означает, что если турист приезжает в Крым, возвращаясь в любое коллективное средство размещения вновь, он получает гарантированное качественное сервисное обслуживание», – говорит Вахрушев.

Плюс, говорит специалист, крупные средства размещения применяли различные интересные маркетинговые ходы, чтобы привлечь к себе путешественников. Например, они использовали программы скидок и бонусов, а также дополнительные бесплатные услуги. И теперь самые эффективные способы будут использованы в текущем году. По словам Вахрушева, это даст свой положительный результат.

Эксперт отметил, что структура бронирования также является важным изменением по всей РФ. По его словам, у туристов появилась возможность бронировать не за месяц-два, как это было ранее, а за неделю или две. Данная модель действует с октября 2022 года.

Вахрушев указал, что отельеры Крыма эффективнее применяют систему скидок, в то время как в Краснодаре и Сочи гостиничные комплексы 4 и 5 звезд подняли цену на более чем 30% из-за туристического бума.

По словам доцента, в структуре турпотоков тоже ощущаются перемены. Например, в прошлом году полуостров принял достаточное количество автотуристов по Крымскому мосту. Сейчас ситуация во многом зависит от того, насколько быстро наладится система пропуска.