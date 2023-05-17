Туристам стало проще подавать документы на французский шенген
Свободных и – самое главное – бесплатных слотов на подачу документов у желающих получить французский шенген стало больше.
К такому выводу пришли добровольцы, сравнив, какое количество мест для записи в визовый центр Франции предлагал бесплатный телеграм-бот до и после введения онлайн-оплаты сервисного сбора. Процедура была изменена, чтобы усложнить работу посредникам, которые при помощи специального программного обеспечения занимали только что появляющиеся места и потом перепродавали их туристам, желающим получить документы на въезд.
Судя по статистике, после 28 апреля значительно увеличилось количество «окошек» для подачи документов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Но о полной победе французского ВЦ говорить еще рано – слоты продолжают забирать посредники.
«Вариантов действительно стало больше, но записаться по-прежнему непросто. Слоты продолжают очень быстро разбирать, так как желающих много. Пока заполнишь все данные и доберешься до оплаты – место уже занято другим человеком», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».
Напомним, что Франция остается одной из самых лояльных стран для россиян по выдаче шенгенов. Дипмиссия активно выдает многократные визы. Особенно везет тем, кто имеет хорошую историю поездок. Но и остальных заявителей не обижают, в том числе с чистыми паспортами.