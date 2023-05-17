Туристам стало проще подавать документы на французский шенген

Свободных и – самое главное – бесплатных слотов на подачу документов у желающих получить французский шенген стало больше.

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К такому выводу пришли добровольцы, сравнив, какое количество мест для записи в визовый центр Франции предлагал бесплатный телеграм-бот до и после введения онлайн-оплаты сервисного сбора. Процедура была изменена, чтобы усложнить работу посредникам, которые при помощи специального программного обеспечения занимали только что появляющиеся места и потом перепродавали их туристам, желающим получить документы на въезд.

Судя по статистике, после 28 апреля значительно увеличилось количество «окошек» для подачи документов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Но о полной победе французского ВЦ говорить еще рано – слоты продолжают забирать посредники.

«Вариантов действительно стало больше, но записаться по-прежнему непросто. Слоты продолжают очень быстро разбирать, так как желающих много. Пока заполнишь все данные и доберешься до оплаты – место уже занято другим человеком», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».