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Отдых на Мальдивах резко подешевел

Популярный у российских туристов курорт на Мальдивах заметно подешевел. Скидки на отдых доходят до 60 %.

Отдых на Мальдивах резко подешевел
© РИА "ФедералПресс"

«Среднее снижение цены составляет 15–25 % к зимнему периоду, но некоторые отели дают скидки существенно выше – в 50 % и в 60 %. Кроме того, и сроки низкого сезона в отелях определяют по-разному», – передает «Турпром».

Отмечается, что с мая по июль самое удачное время для поездок на Мальдивы. Дело в том, что в это время отели переходят на цены «низкого сезона». Так, скидки могут составлять до 60 % от стандартной стоимости.

К примеру, ANEX Tour в июне предлагает пакетный тур на 7 ночей в отель 4* с питанием «все включено» от 290 тыс. рублей за двоих.

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