Отдых на Мальдивах резко подешевел

«Среднее снижение цены составляет 15–25 % к зимнему периоду, но некоторые отели дают скидки существенно выше – в 50 % и в 60 %. Кроме того, и сроки низкого сезона в отелях определяют по-разному», – передает «Турпром».

Отмечается, что с мая по июль самое удачное время для поездок на Мальдивы. Дело в том, что в это время отели переходят на цены «низкого сезона». Так, скидки могут составлять до 60 % от стандартной стоимости.