Спрогнозирован рост туристического потока из России в Египет

В ближайшие недели ожидается значительный рост числа рейсов российских авиакомпаний в Египет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный консул Российской Федерации в Хургаде Виктор Воропаев.

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По его словам, из шести российских городов еженедельно в Хургаду совершается до 50 рейсов. В ближайшие недели их число в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличится.