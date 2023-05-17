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Спрогнозирован рост туристического потока из России в Египет

В ближайшие недели ожидается значительный рост числа рейсов российских авиакомпаний в Египет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный консул Российской Федерации в Хургаде Виктор Воропаев.

Спрогнозирован рост туристического потока из России в Египет
© Слово и Дело

По его словам, из шести российских городов еженедельно в Хургаду совершается до 50 рейсов. В ближайшие недели их число в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличится.

Кроме того, в конце мая стоит ожидать и повышение туристического потока в Грузию. Уже 19 и 20 мая две авиакомпании начнут совершать прямые рейсы из Москвы в Тбилиси. Это российская «Азимут» и грузинская Georgian Airways. Несколько авиакомпаний подали заявки на выполнение рейсов, решение по ним ожидается.

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