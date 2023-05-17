Посольство РФ в Индонезии работает над открытием авиасообщения

В посольстве России в Индонезии рассказали о работе над открытием прямого авиасообщения. Об этом сообщают "Известия".

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Отмечается, что планируется запуск как прямых, так и чартерных рейсов. Также есть информация о том, что на данный момент на Бали находится около 40 тысяч россиян. Среди них туристы и те, кто живет на острове постоянно.

Пока что не отмечается, будет ли доступно прямое сообщение на остров Бали или в другие индонезийские города.

Источник издания в авиационной безопасности добавил, что пока что в этом сезоне у российских авиакомпаний нет планов о запуске рейсов в Индонезию.