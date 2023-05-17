$79.98+0.8887.16+1.08

В посольстве РФ в Индонезии сообщили о работе над открытием авиасообщения

В посольстве России в Индонезии рассказали о работе над открытием прямого авиасообщения. Об этом сообщают "Известия".

Посольство РФ в Индонезии работает над открытием авиасообщения
© Unsplash

Отмечается, что планируется запуск как прямых, так и чартерных рейсов. Также есть информация о том, что на данный момент на Бали находится около 40 тысяч россиян. Среди них туристы и те, кто живет на острове постоянно.

Пока что не отмечается, будет ли доступно прямое сообщение на остров Бали или в другие индонезийские города.

Правда о жизни на Бали, которую скрывают блогеры

Источник издания в авиационной безопасности добавил, что пока что в этом сезоне у российских авиакомпаний нет планов о запуске рейсов в Индонезию.

Ранее сообщалось, что туристам на Бали начнут выдавать брошюру о правилах поведения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий