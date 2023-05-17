Продажи туров в Таиланд на зимний сезон стартовали в России
В России стартовали продажи туров в Таиланд на предстоящий зимний сезон. Цены на путевки находятся на уровне прошлого года, сообщает Ассоциация туроператоров России.
По данным туроператоров, глубина бронирования Таиланда сейчас достигает октября-ноября, но уже есть бронирования на новогодние даты и январь 2024 года. Эксперты объясняют это тем, что туристов привлекает возможность забронировать нужный им отель.
В летнем сезоне туры в Таиланд, сформированные на прямых рейсах, будут доступны туристам из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.