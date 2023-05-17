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В Ингушетии фиксируют рост турпотока в республику

Председатель Правительства РИ Владимир Сластенин выступил в Парламенте республики с отчётом о результатах деятельности Правительства за 2022 год. В нём он отметил результативную деятельность по развитию туристической отрасли.

В Ингушетии фиксируют рост турпотока в республику
© Runews24.ru

Сластёнин отметил, что в минувшем году Ингушетию посетили 105,5 тысяч туристов, что на 3% больше, чем в 2021 году. Также на 13% вырос и номерной фонд (до 450 номеров).

В этом году в Ингушетии был зарегистрирован собственный брендовый маршрут, проходящий по горам и равнинам, а также туристический бренд «Ингушетия — родина башен».

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