В Ингушетии фиксируют рост турпотока в республику
Председатель Правительства РИ Владимир Сластенин выступил в Парламенте республики с отчётом о результатах деятельности Правительства за 2022 год. В нём он отметил результативную деятельность по развитию туристической отрасли.
Сластёнин отметил, что в минувшем году Ингушетию посетили 105,5 тысяч туристов, что на 3% больше, чем в 2021 году. Также на 13% вырос и номерной фонд (до 450 номеров).
В этом году в Ингушетии был зарегистрирован собственный брендовый маршрут, проходящий по горам и равнинам, а также туристический бренд «Ингушетия — родина башен».