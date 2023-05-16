Туристов-экстремалов заставят перед походом рассказать о себе всё
16 мая вступил в силу приказ «Об утверждении Порядка информирования территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам и связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу». Документ пришел на смену аналогичному, увидевшему свет 30 января 2019 года. В общем и целом оба приказа похожи, однако отличия есть. Редакция TourDom.ru разобралась в самых важных изменениях.
В новом документе более четко определяется, кого он касается. Адресаты перечислены по пунктам: юрлица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере туризма, инструкторы-проводники, а также сами туристы, либо одиночные, либо в составе групп. Обращает на себя внимание то, что инструкторы-проводники в предыдущем приказе не упоминались.
А вот содержание уведомления, которое организатор подает в МЧС, осталось прежним. В документе указывается максимально подробная информация о маршруте похода и его участниках: фамилии, имена и контактные номера туристов и их близких родственников (в случае одиночного похода), места и время ночевок и так далее.
Более жестким стал порядок информирования о выходе на маршрут. Если сроки, когда органы МЧС нужно оповестить о начале экспедиции, пока не поменялись – не позднее чем за 10 дней до выхода, – то способов стало меньше. Согласно предыдущему приказу, в числе прочего можно было позвонить спасателям по телефону или написать электронное письмо, где указать, когда, куда и как отправляется группа, то теперь такое не пройдет. Необходимо выбрать один из трех оставшихся вариантов оповещения: сообщить о предстоящем походе на официальном сайте организации, сделать это с помощью заказного письма или явиться в МЧС лично. При этом остался важный пункт: необходимо не позднее чем за сутки до выхода дополнительно проинформировать спасателей о выдвижении по маршруту. В этом случае, правда, достаточно просто позвонить.
Появились новшества и в перечне сведений, которые организатор похода обязан сообщить о своей тургруппе. В частности, теперь в уведомлении требуется конкретизировать количество и перечень предметов, которые группа берет с собой в дорогу. Это относится к средствам скорой медицинской помощи, телефонам и рациям, а также запасным элементам питания. И непременно нужно указать количество сигнальных ракет, которые туристы обязаны взять собой в дорогу.
Возможно, в документе появятся и другие изменения. В частности, Правительством России подготовлены поправки в постановление «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации», которое разрешает уведомлять МЧС о выходе на маршрут не за 10 дней, а непосредственно перед походом. «Интрига остается по поводу срока уведомления, но есть проект изменений который убирает 10-дневный срок и оставляет формулировку “до выхода на маршрут”», – прокомментировал вероятные изменения основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. Ранее он пояснял TourDom.ru смысл этих новшеств: «В сегодняшнем оживленном режиме сообщать за 10 дней не всегда возможно – туристы приезжают на выходные, порой это все решается очень быстро. Так что изменения вводятся для удобства турбизнеса».
Добавим, что появление нового, более четкого приказа МЧС вполне оправданно. Были случаи, когда туристы, не ставившие в известность спасателей о своей экспедиции, заканчивали плохо или очень плохо. Наиболее же резонансный случай произошел в сентябре прошлого года на Камчатке. Тогда во время восхождения на Ключевскую Сопку погибли 9 альпинистов, а организаторы тура стали фигурантами уголовных дел.