Туристов-экстремалов заставят перед походом рассказать о себе всё

16 мая вступил в силу приказ «Об утверждении Порядка информирования территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам и связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу». Документ пришел на смену аналогичному, увидевшему свет 30 января 2019 года. В общем и целом оба приказа похожи, однако отличия есть. Редакция TourDom.ru разобралась в самых важных изменениях.

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В новом документе более четко определяется, кого он касается. Адресаты перечислены по пунктам: юрлица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере туризма, инструкторы-проводники, а также сами туристы, либо одиночные, либо в составе групп. Обращает на себя внимание то, что инструкторы-проводники в предыдущем приказе не упоминались.

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А вот содержание уведомления, которое организатор подает в МЧС, осталось прежним. В документе указывается максимально подробная информация о маршруте похода и его участниках: фамилии, имена и контактные номера туристов и их близких родственников (в случае одиночного похода), места и время ночевок и так далее.

Более жестким стал порядок информирования о выходе на маршрут. Если сроки, когда органы МЧС нужно оповестить о начале экспедиции, пока не поменялись – не позднее чем за 10 дней до выхода, – то способов стало меньше. Согласно предыдущему приказу, в числе прочего можно было позвонить спасателям по телефону или написать электронное письмо, где указать, когда, куда и как отправляется группа, то теперь такое не пройдет. Необходимо выбрать один из трех оставшихся вариантов оповещения: сообщить о предстоящем походе на официальном сайте организации, сделать это с помощью заказного письма или явиться в МЧС лично. При этом остался важный пункт: необходимо не позднее чем за сутки до выхода дополнительно проинформировать спасателей о выдвижении по маршруту. В этом случае, правда, достаточно просто позвонить.

Появились новшества и в перечне сведений, которые организатор похода обязан сообщить о своей тургруппе. В частности, теперь в уведомлении требуется конкретизировать количество и перечень предметов, которые группа берет с собой в дорогу. Это относится к средствам скорой медицинской помощи, телефонам и рациям, а также запасным элементам питания. И непременно нужно указать количество сигнальных ракет, которые туристы обязаны взять собой в дорогу.

Возможно, в документе появятся и другие изменения. В частности, Правительством России подготовлены поправки в постановление «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации», которое разрешает уведомлять МЧС о выходе на маршрут не за 10 дней, а непосредственно перед походом. «Интрига остается по поводу срока уведомления, но есть проект изменений который убирает 10-дневный срок и оставляет формулировку “до выхода на маршрут”», – прокомментировал вероятные изменения основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. Ранее он пояснял TourDom.ru смысл этих новшеств: «В сегодняшнем оживленном режиме сообщать за 10 дней не всегда возможно – туристы приезжают на выходные, порой это все решается очень быстро. Так что изменения вводятся для удобства турбизнеса».