Идея построить на Балтике отель в «дубайском стиле» вызвала вопросы

Даже жарким летом температура воды в Балтийском море устраивает далеко не всех туристов. Отчасти по этой причине власти Калининградской области объявили о намерениях построить круглогодичный туристический комплекс с грандиозным бассейном возле береговой линии, в котором вода будет нагреваться и все желающие смогут искупаться, невзирая на хмурую прибалтийскую погоду.

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«Ключевым элементом курорта станет бассейн длиной в километр и шириной в 20 м, огороженный прозрачным стеклом, стойким к ветрам, наполненный водой из Балтийского моря. У нас холодно купаться даже летом, а в этом искусственном водоеме температура достигнет 30 °С, благодаря чему туристы смогут воспользоваться им в июле и декабре», – цитирует РИА «Новости» министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.

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Новый туристический комплекс на площади около 500 га должен появиться в поселке Поваровка возле Янтарного – небольшого городка, расположенного на берегу моря в 50 км от Калининграда и славящегося своими широкими песчаными пляжами. Кроме мегабассейна туристический клондайк, по мысли инициаторов проекта, будет включать отели, рестораны, а также магазины беспошлинной торговли. Планируется все сделать по аналогии с дубайскими гостиничными комплексами.

К сожалению, ни о сроках, ни об инвесторах, ни о сумме инвестиций пока информации нет. Как пояснили TourDom.ru в правительстве Калининградской области, окончательного решение еще не принято. «Речь идет о так называемом проекте-маяке в сфере туризма и идее развивать курортную зону в районе Поваровки. То, что рассказал министр, – это всего лишь один из вариантов, сейчас рабочая группа изучает разный опыт курортных зон в мире, чтобы найти наиболее подходящий для нас. Все пока только в стадии обсуждения».

О «проектах-маяках», способных дать импульс развитию туристско-рекреационного комплекса Калининградской области, в конце апреля говорил на форуме в Светлогорске губернатор Антон Алиханов. Таких «маяков», по мнению главы области, несколько: маршрут по историческим достопримечательностям «Готическое кольцо», водный маршрут по рекам области «Е70» протяженностью 280 км, развитие парковых зон Калининграда, а также создание туристического кластера в Поваровке. Место выбрано неслучайно: именно в Поваровке изначально планировалось открытие игорной зоны, которая в итоге появилась в другом месте – между Светлогорском и Зеленоградском.

Между тем уже сейчас реализация проекта вызывает вопросы у экспертов. Во-первых, непонятно, будет ли вкладываться в проект государство в рамках какой-либо федеральной программы или развивать туризм предложат частному бизнесу. С последним – проблемы. Инвесторам, как утверждают наблюдатели, гораздо проще и выгоднее строить жилье, чем отели. Или вкладываться во что-то другое.

По словам президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, привлекательность гостиничного бизнеса, гораздо ниже, чем у других отраслей экономики. «Ключевые показатели рентабельности продаж и рентабельности активов в гостиничной деятельности, по официальным данным ФНС, находятся на критически низких уровнях 6,5 и 2,3% соответственно. А фискальная нагрузка 9% превышает этот показатель большинства очень привлекательных отраслей – например, сельского хозяйства (3,6%) или рыболовства (8,5%), рентабельность продаж у которых 25,3 и 67,8% соответственно, а рентабельность активов 9,4 и 22,3%», – привел пример Уманский в интервью РБК.