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Изменившегося до неузнаваемости из-за пластики мужчину задержали в аэропорту

Сотрудники службы безопасности аэропорта в Сиднее задержали мужчину, изменившегося до неузнаваемости из-за пластики. Об этом сам пассажир рассказал в социальных сетях, сообщает Daily Mail.

Изменившегося до неузнаваемости из-за пластики мужчину задержали в аэропорту
© Lenta.ru

По данным издания, 29-летний Томи Грейнджер должен был вылететь в Токио, однако во время паспортного контроля мужчину заподозрили в обмане, так как компьютер, распознающий лица, не смог подтвердить его личность. Сотрудники авиагавани также не смогли узнать Грейнджера на фотографии в паспорте.

Пассажира отвели в отдельную комнату, где он провел некоторое время и едва не опоздал на рейс. Мужчина объяснил таможенникам, что изменился из-за пластических операций, поэтому не похож на себя на фотографии в паспорте многолетней давности.

В итоге Грейнджера отпустили, однако он отметил, что намерен поменять паспорт в ближайшем будущем. В комментариях его подписчики заметили, что ситуация могла закончиться гораздо хуже.

Ранее в аэропорту индийского города Ченнай таможенники нашли в багаже пассажирки 22 змеи и сняли их на видео. Уточняется, что женщина прибыла в Индию из Малайзии. Пресмыкающиеся разных видов и размеров находились в пластиковых прозрачных контейнерах.

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