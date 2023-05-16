30 проверенных способов сэкономить на путешествии

Рейтинг городов для экономичного отдыха возглавили столицы Таиланда, Армении и Азербайджана. Например, как сообщает АТОР, для скромного трехдневного пребывания в Бангкоке будет достаточно пяти тысяч рублей. Но для россиян стоимость перелета делает эти преимущества несущественными. "РГ" - Неделя выяснила у экспертов в сфере туризма, есть ли какие-то работающие лайфхаки, которые позволяют сэкономить на отдыхе.

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В списке лучших городов для так называемых туристов с рюкзаками, составленном Cotswold Outdoor, на первых местах расположились Бангкок, Ереван, Баку, Ханой и Сеул. Отдохнуть четыре дня и три ночи в столицах этих стран можно за 30-90 долларов без учета перелета. Этих денег хватит на проживание в хостеле и 10 поездок на общественном транспорте. Но туроператоры, комментируя исследование для АТОР, выразили сомнения в востребованности этих стран у максимально бюджетных туристов - из-за высокой стоимости перелета, которая лишает такие путешествия самой их сути. Как же значительно уменьшить расходы на перелет, проживание, питание и экскурсии?

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Транспорт

"Хороший отдых - это всегда хорошо спланированный отдых", - напоминает доцент Финансового университета при правительстве РФ Елена Корнилова.

"У всех авиа- и ж/д перевозчиков есть программы лояльности. Если подключиться к ним заранее, можно сэкономить на транспорте во время путешествия. Например, у Российских железных дорог есть программа "РЖД Бонус", когда за каждую поездку вы получаете баллы, которые затем можно обменять на бесплатный билет. Аналогичные партнерские программы есть у банков с авиакомпаниями - они выпускают совместные дебетовые и кредитные карты, а кешбэк начисляется "милями", на которые также можно затем получить бесплатный авиабилет или существенную скидку. Технология их использования довольно проста: вы тратите деньги с карты на свои обычные покупки, а в обмен получаете определенное количество "миль", которые затем используете в своей поездке". Анна Ваганова, эксперт travel-сервиса "Купибилет", советует не тянуть с покупкой. "Если говорить про прямые рейсы, то тут все довольно стандартно - если хотите потратить меньше, покупайте билеты заранее. Дешевле обойдется перелет не в праздничные даты или выходные". С пересадками, по ее словам, ситуация немного сложнее. "Изучите все предложения на рынке. Большинство агрегаторов билетов показывают пересадки только между рейсами одной авиакомпании или компаний-партнеров, что ограничивает выбор. Можно поискать варианты по разным сайтам и приобрести билеты отдельно". Она также советует использовать сервисы, у которых есть специальный алгоритм смарт-маршрутов, который сам стыкует предложения от разных перевозчиков. Еще Анна Ваганова рекомендует подписаться на каналы в соцсетях или рассылки о распродажах билетов: "Даже в текущей ситуации авиакомпании готовы предлагать путешественникам более дешевые варианты. Чтобы не тратить время на самостоятельный поиск, легче всего подписаться на письма или уведомления от авиакомпаний или тревел-сервисов".

Авиабилеты лучше искать инкогнито, бывает также полезно "сменить" в гаджете свое местоположение

А Анастасия Лесина, тревел-блогер, специализирующийся на бюджетных путешествиях, делится своим опытом: "Не забывайте, что помимо самолетов существуют поезда, попутки, автобусы. И, кстати, часто передвигаться автобусом гораздо дешевле, чем по железной дороге".

Есть и "народные" хитрости. Например, опытные путешественники советуют искать билеты инкогнито, потому что агрегаторы на сайтах авиакомпаний запоминают историю поиска и могут завышать цены на перелет по маршруту, которым вы интересовались ранее. Бывает полезно и вовсе сменить свое "местоположение" при помощи VPN. В этом случае агрегаторы будут в первую очередь показывать те авиакомпании, с которыми они работают в данной стране, и цены у них могут оказаться ниже. Нелишне попробовать несколько вариантов и выбрать наименее дорогие. Еще молва гласит, что в ночь с понедельника на вторник билеты бывают дешевле, так как новые появляются именно в это время. Кроме того, вечерние и ночные рейсы обычно бывают бюджетнее, чем утренние и дневные.

Если хорошо продумать будущий отдых, даже самое бюджетное путешествие может стать интересным. Фото: Соцсети

Проживание

Тревел-блогер Анастасия Лесина советует и тут следить за акциями и распродажами. "Существует много групп в соцсетях, которые размещают такую информацию. Также почти у каждого сервиса есть промокоды на скидку на первое бронирование. Их вы можете найти в тревел-сообществах, у тревел-блогеров или просто в поиске". Максим Кудрин, директор по маркетингу сервиса Check in, дает несколько важных советов:

"Во-первых, путешествуйте в межсезонье: в октябре, ноябре, феврале и марте, а также за неделю до и после длинных праздничных выходных. Во-вторых, если вы отдыхаете с детьми, выбирайте отели, где дети до 12 лет проживают бесплатно. В-третьих, бронируйте через сервисы и агрегаторы - у них бывают скидки, акции и своя система лояльности. В-четвертых, проживание в будние дни часто бывает дешевле, чем в выходные. В-пятых, выбирайте квартиры и апартаменты или хостелы для существенной экономии".

Он также рекомендует внимательно проверять, включен ли в бронирование завтрак и любые другие дополнительные услуги, которые повышают его стоимость, и выбирать предоплату, если уверены, что поездка состоится, так как обычно гостиницы в этом случае делают скидку. И еще один лайфхак:

"Если планируете задержаться в одной локации больше недели, можно забронировать отель на пару дней, а на месте уже снять жилье подешевле". Однако следует учитывать, что этот принцип не работает в высокий сезон.

Елена Корнилова напоминает, что "если выбрать ночной перелет или поезд и прибыть в место назначения утром и обратно использовать тот же маневр, можно сэкономить на проживании в отеле в течение двух суток". К тому же, по ее мнению, не стоит пренебрегать "скидочными" сайтами.

"Они часто предоставляют интересные предложения на дома отдыха и санатории, и можно выиграть до 50% от цены", - поясняет эксперт.

Экскурсии

Анастасия Лесина советует воспользоваться бесплатным аудиогидом izi.TRAVEL или обратиться к местным жителям, которые готовы прогуляться и рассказать о городе.

"Их можно найти в тематических группах по путешествиям "ВКонтакте" или в телеграм-каналах", - уточняет блогер.

Елена Корнилова считает, что перед поездкой можно изучить тематические форумы и историю того места, куда вы планируете отправиться, и составить подробный маршрут.

"Это позволит не только сэкономить на организованных экскурсиях, но и получить уникальный тур", - поясняет она.

"Кроме того, сейчас есть много популярных сайтов - агрегаторов экскурсий, где профильные компании и одиночные гиды размещают информацию о своих турах.

Бронировать путешествие через такой сайт всегда дешевле, и это можно сделать по факту прибытия на место отпуска, отталкиваясь от своих желаний".

Питание

"Чтобы сэкономить на еде, можно также пользоваться доступными сервисами. Например, на сайте путешествий Tripadvisor можно выставлять фильтры по желаемому размеру счета, удаленности и типу кухни, а также прочитать отзывы путешественников, которые там побывали, и не попасть в неприятное место с высокими ценами. Также там всегда можно найти информацию, включают ли в счет какие-то дополнительные сборы", - сообщила "РГ" - Неделе Елена Корнилова.

Анастасия Лесина советует: