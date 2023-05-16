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Турист передумал отдыхать в день вылета и ответил за это в суде

Хитрый трюк для возврата денег провернул турист, решивший в день отъезда не лететь в Египет. Этот финт едва не оставил казанское турагентство в убытках. Об интересном деле рассказал юрист Игорь Косицын, который представлял в суде интересы компании из Татарстана.

Турист передумал отдыхать в день вылета и ответил за это в суде
© Tourdom.ru

В ноябре 2022 года турист заключил договор на тур в Египет за 3 дня до вылета. Он направил менеджеру чек и платежку. Транзакция на тот момент находилась в обработке. Из-за большого количества операций и сжатых сроков бухгалтерия не отследила прохождение платежа в банке и перевела полную стоимость отдыха туроператору.

Далее началось самое интересное: когда турагентство уже готовилось выслать клиенту все необходимые документы для поездки, тот заявил, что не летит и уже все отменил. Документально никакими заявлениями он свое решение не подтвердил, а просто отменил транзакцию. Бухгалтерия проверила статус платежа – деньги туриста на счет агентства не поступили. На дальнейшие диалоги горе-отдыхающий не пошел, а заблокировал телефон менеджера.

Турагентство попыталось вернуть собственные средства, переведенные туроператору. Но тот ожидаемо выставил ФПР в размере полной стоимости тура. Позже эту сумму все же удалось минимизировать до 30%, но перечислить большую часть стоимости компания была готова только туристу.

В итоге пришлось идти в суд. Турист продолжил держать линию глухой обороны и на заседание не пришел. Но это не спасло его от ответственности – суд обязал отдыхающего выплатить турагентству недостающие 30% стоимости тура. А туроператор в процессе рассмотрения дела все же решил перевести обещанные 70% напрямую турагентству.

Ранее TourDom.ru писал, что туристка-юристка решила отдохнуть в Абхазии за счет туроператора.

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