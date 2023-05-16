Туроператоры заявили о снижении цен на отдых на Мальдивах

Летом стоимость туров на Мальдивы снизится на 30-50 %, в низкий сезон отельеры охотно предоставляют туристам скидки. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

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«Скидки в основном дают острова-резорты, четырехзвездочные и пятизвездочные отели», – говорится в сообщении.

Лето традиционно считается для Мальдив низким сезоном, поэтому туристы могут сэкономить на проживании. В это время проживание в отеле 5 звезд обойдется в среднем на 30-50 % дешевле, чем зимой. Кроме того, отельеры привлекают клиентов бесплатным трансфером, апргейдом питания и повышением категории номера. При этом в таких акциях обычно не участвуют гестхаусты, уточнили агенты туроператора «Интурист».

Эксперты отмечают, что месяцы мая по октябрь наиболее удачны для знакомства с направлением. Например, недельный тур на двоих в отель 4 звезды с вылетом 24 июня рейсом «Аэрофлота» обойдется россиянам в 238 тысяч рублей.