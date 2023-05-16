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В Подмосковье проверят пляжи перед купальным сезоном

Планируется проверить около двухсот локаций, расположенных у воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУСТ Подмосковья.

В Подмосковье проверят пляжи перед купальным сезоном
© Вести Подмосковья

Сотрудники ГУСТ оценят качество уборки территорий, элементов благоустройства, урн и контейнерных площадок. Все выявленные нарушения необходимо будет оперативно устранить, отметили в ведомстве.

В прошлом году сотрудники ГУСТ проверили почти две тысячи проверок объектов отдыха у береговой линии в Подмосковье. Всего в 2022 году удалось устранить почти тысячу дефектов.

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