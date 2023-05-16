В австрийской деревне устали от туристов и закрыли вид на Альпы

Жители австрийской деревни устали от туристов и закрыли вид на Альпы
Жители австрийской деревни Гальштат в Альпах решили отпугнуть туристов простым способом: деревянными щитами перекрыли открывающиеся из местечка пейзажи, сообщило издание Yahoo News. «Единственное, что может помочь, – если фототочка больше не будет красивой», – прокомментировал принятое на прошлой неделе решение мэр Александр Шойц.
Тысячи туристов ежедневно прибывают в деревушку с населением 750 человек, чтобы сделать селфи на фоне живописной альпийской деревни, расположенной между парящими горами и сверкающим озером. Дополнительную рекламу принесло сходство местности с фоном, показанным в сериале Frozen.
Хотя Гальштат и находится в 300 км от Вены, туда ходит прямой поезд и есть автотрасса, да и туристы из расположенного неподалеку Зальцбурга зачастую делают крюк в этом направлении.
Развитие массового туризма вызывает беспокойство, как правило, в небольших населенных пунктах, ставших вдруг сверхпопулярными. В частности, на Итальянской Ривьере в рыбацкой деревне Портофино толпам туристам запретили останавливаться на центральной площади, так как они парализовали всякое движение. Ограничение действует с утра до 18 часов в летний период, за нарушение пообещали выписывать немалый штраф – 278 евро.