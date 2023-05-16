В австрийской деревне устали от туристов и закрыли вид на Альпы

Жители австрийской деревни Гальштат в Альпах решили отпугнуть туристов простым способом: деревянными щитами перекрыли открывающиеся из местечка пейзажи, сообщило издание Yahoo News. «Единственное, что может помочь, – если фототочка больше не будет красивой», – прокомментировал принятое на прошлой неделе решение мэр Александр Шойц.

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Тысячи туристов ежедневно прибывают в деревушку с населением 750 человек, чтобы сделать селфи на фоне живописной альпийской деревни, расположенной между парящими горами и сверкающим озером. Дополнительную рекламу принесло сходство местности с фоном, показанным в сериале Frozen.

Хотя Гальштат и находится в 300 км от Вены, туда ходит прямой поезд и есть автотрасса, да и туристы из расположенного неподалеку Зальцбурга зачастую делают крюк в этом направлении.