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Первые прямые рейсы из Грозного в Ташкент запустят в июне

Чечню и Узбекистан этим летом свяжут прямым авиасообщением. Первый рейс по маршруту Грозный — Ташкент запустят 26 июня, перелеты будет выполнять компания Uzbekistan airways («Узбекистан эйрвейс»).

Первые прямые рейсы из Грозного в Ташкент запустят в июне
© «Это Кавказ»

«Расширение географии полетов и повышение качества обслуживания пассажиров — наша приоритетная задача. На основании договоренности правительства Чеченской Республики 26 июня запускается рейс в Ташкент с частотой два раза в неделю. И рейс, и авиакомпания Uzbekistan airways у нас впервые», — сообщил ТАСС директор грозненского аэропорта Альви Шахгириев.

Он также отметил, что в июне планируется запустить рейс в Екатеринбург. «После того как в столице начнут летать, мы также заинтересованы открыть рейс в Грузию», — добавил Шахгириев.

В 2022 году международный аэропорт Грозный (Северный) обслужил более 777 тысяч человек. Ожидается, что реализация проекта «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)» позволит активно развивать новые напралвения перелетов и обслуживать до 1,5 миллиона человек ежегодно.

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