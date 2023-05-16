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Спрос на отдых в Крыму резко сократился у россиян в 2023 году

Россияне стали реже путешествовать в Крым в этом году, заявил глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский. Об этом сообщает радио КП.

Спрос на отдых в Крыму резко сократился у россиян в 2023 году
© m24.ru

Он отметил, что граждане РФ реже бронируют туры в республику и неохотно платят за них.

На данный момент отели в Крыму переполнены, но в них проживают преимущественно местные жители, которые посещают те или иные места на выходных, добавил Зелинский.

Снижение спроса на туры в Крым у россиян связаны с низкой транспортной доступностью полуострова и логистическими ограничениями, а также политической обстановкой. Зелинский подчеркнул, что Союз обратится за помощью к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как отмечали в туроператоре "Алеан", отели категории пять звезд почти не изменились в цене, но в городских отелях три-четыре звезды цены увеличились на 5–7%, высокобюджетные отели увеличили стоимость номеров на 20%.

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