Utair с 5 июня запустит рейсы из Сургута в турецкую Анталью
Авиакомпания Utair с 5 июня запустит рейсы из Сургута в турецкую Анталью, передает РИА Новости.
Руководитель пресс-службы аэропорта Сургута Анастасия Попушой заявила, что это будет первый рейс между данным городами.
Минторг США ранее продлил действие экспортных ограничений против авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air.
Ведомство считает, что авиакомпании нарушали введенные меры, совершая перелеты в Белоруссию, Индию, Турцию и другие страны.