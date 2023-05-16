Авиакомпания Utair с 5 июня запустит рейсы из Сургута в турецкую Анталью, передает РИА Новости.

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Руководитель пресс-службы аэропорта Сургута Анастасия Попушой заявила, что это будет первый рейс между данным городами.

Минторг США ранее продлил действие экспортных ограничений против авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air.