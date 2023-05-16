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Соглашение с КНР о безвизовых групповых турах подпишут в июне

Об этом рассказала сегодня первый заместитель министра по внешним связям и делам народов Якутии Диана Степанова. По ее словам, вопрос с соглашением о безвизовом групповом туризме решается на межгосударственном уровне.

Соглашение с КНР о безвизовых групповых турах подпишут в июне
© РЖД-Партнер

«Скорее всего, где-то в июне, по нашим прогнозам, будет подписано соглашение и можно будет въезжать туристам, не оформляя визы в Генконсульстве», - сказала Д. Степанова.

Сейчас сохраняется большая очередь на получение виз для въезда в Китай, добавила она. Генеральное консульство КНР в России, расположенное в Хабаровске, которое работает с дальневосточными регионами, в настоящий момент сильно загружено из-за поступающих заявок, уточнила чиновник.

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