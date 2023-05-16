В каком случае могут отказать в отпуске

Эксперт указал, что отдых могут перенести на следующий рабочий год, если временное отсутствие сотрудника может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации. Однако это возможно только в исключительных случаях и с согласия самого работника. При этом отгулять положенные дни он должен не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск.