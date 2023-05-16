В каком случае могут отказать в отпуске
Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, в каких случаях может быть отменен даже запланированный отпуск.
Эксперт указал, что отдых могут перенести на следующий рабочий год, если временное отсутствие сотрудника может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации. Однако это возможно только в исключительных случаях и с согласия самого работника. При этом отгулять положенные дни он должен не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск.
Из Трудового кодекса РФ следует, что работодатель обязан предоставлять сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.
Очередность отдыха работников определяет соответствующий график. Руководство компании должно не просто отпустить человека в отпуск в утвержденный период, но и уведомить его об этом за две недели, передает Life.ru.