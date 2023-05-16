$79.98+0.8887.16+1.08

В каком случае могут отказать в отпуске

Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, в каких случаях может быть отменен даже запланированный отпуск.

В каком случае могут отказать в отпуске
© РИА "ФедералПресс"

Эксперт указал, что отдых могут перенести на следующий рабочий год, если временное отсутствие сотрудника может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации. Однако это возможно только в исключительных случаях и с согласия самого работника. При этом отгулять положенные дни он должен не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск.

Из Трудового кодекса РФ следует, что работодатель обязан предоставлять сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.

Очередность отдыха работников определяет соответствующий график. Руководство компании должно не просто отпустить человека в отпуск в утвержденный период, но и уведомить его об этом за две недели, передает Life.ru.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий