«Верхний Ларс» сохранил штатный режим работы после отмены виз

После отмены визового режима с Грузией на единственном в России сухопутном пропускном пункте, соединяющем две страны, очередей из легкового транспорта нет, передает корреспондент «МИР 24» Станислав Кантемиров.

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С российской стороны все спокойно. Много проезжающих автомобилей с транзитными номерами Армении и Грузии. Очередей из граждан Грузии, которые едут к родственникам или на отдых, на пункте пропуска «Верхний Ларс» нет. Но те, кто отправляются в Россию, не скрывают, что стало легче.

«Раньше были визы. Я свободно проезжаю и приветствую данное решение», – говорит житель Тбилиси Георгий Бараташвили.

«Все проходит вежливо, это хорошее решение. Люди к своим родственникам поедут, а родственники – в Грузию», – поделился житель Тбилиси Илья Цикаридзе.

Позавчера на въезд в Россию таможня зафиксировала около 1200 легковых машин, за вчерашний день – примерно такие же цифры. Поток обычный, характерный для этого времени года.