$79.10+1.9086.09+1.84

КПП «Верхний Ларс» сохранил штатный режим работы после отмены виз

После отмены визового режима с Грузией на единственном в России сухопутном пропускном пункте, соединяющем две страны, очередей из легкового транспорта нет, передает корреспондент «МИР 24» Станислав Кантемиров.

«Верхний Ларс» сохранил штатный режим работы после отмены виз
© Мир24

С российской стороны все спокойно. Много проезжающих автомобилей с транзитными номерами Армении и Грузии. Очередей из граждан Грузии, которые едут к родственникам или на отдых, на пункте пропуска «Верхний Ларс» нет. Но те, кто отправляются в Россию, не скрывают, что стало легче.

«Раньше были визы. Я свободно проезжаю и приветствую данное решение», – говорит житель Тбилиси Георгий Бараташвили.

«Все проходит вежливо, это хорошее решение. Люди к своим родственникам поедут, а родственники – в Грузию», – поделился житель Тбилиси Илья Цикаридзе.

Позавчера на въезд в Россию таможня зафиксировала около 1200 легковых машин, за вчерашний день – примерно такие же цифры. Поток обычный, характерный для этого времени года.

После отмены виз для граждан Грузии количество желающих повидаться с родственниками в России увеличится. Пока пограничный пункт попуска «Верхний Ларс» работает в штатном режиме. Ограничения для легковых машин из-за реконструкции таможенного пункта «Казбеги» действуют только со стороны Грузии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий