$79.10+1.9086.09+1.84

Туристы раскупили билеты в РЖД на электрички к Черному морю

У пассажиров возникли трудности с покупкой билетов на сайте РЖД в направлении Сочи – Анапа. «ФедералПресс» выяснил, что при этом билеты на «Ласточки» и поезда есть у перекупщиков в достаточном количестве.

Туристы раскупили билеты в РЖД на электрички к Черному морю
© РИА "ФедералПресс"

«На популярном сервисе бронирований можно выбрать билет почти на любое время, например, на 27 мая – ездят и «Ласточки», и обычные поезда. В то время, как в приложении РЖД на данную дату осталось только два места в одном поезде по направлению Сочи – Анапа, – сообщает «ФедералПресс».

15 мая в РЖД сообщили, что путешественники разобрали почти все билеты до 16 июля, места есть, но в единичном количестве. А в обратном направлении – из Анапы в Сочи – можно поехать после 17 июля.

«ФедералПресс» проверил наличие билетов на популярном сервисе «Туту.ру», там дефицит не наблюдается, цены на «Ласточку» в направлении Сочи – Анапа начинаются от 1700 рублей.

На июнь есть билеты из Краснодара в Анапу в районе 1000 рублей. Сервис взимает сбор около 100–150 рублей за покупку билета, а при возврате и отмене поездки отдает только сумму билета.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий