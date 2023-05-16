Туристы раскупили билеты в РЖД на электрички к Черному морю

У пассажиров возникли трудности с покупкой билетов на сайте РЖД в направлении Сочи – Анапа. «ФедералПресс» выяснил, что при этом билеты на «Ласточки» и поезда есть у перекупщиков в достаточном количестве.

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«На популярном сервисе бронирований можно выбрать билет почти на любое время, например, на 27 мая – ездят и «Ласточки», и обычные поезда. В то время, как в приложении РЖД на данную дату осталось только два места в одном поезде по направлению Сочи – Анапа, – сообщает «ФедералПресс».

15 мая в РЖД сообщили, что путешественники разобрали почти все билеты до 16 июля, места есть, но в единичном количестве. А в обратном направлении – из Анапы в Сочи – можно поехать после 17 июля.

«ФедералПресс» проверил наличие билетов на популярном сервисе «Туту.ру», там дефицит не наблюдается, цены на «Ласточку» в направлении Сочи – Анапа начинаются от 1700 рублей.