Туристы раскупили билеты в РЖД на электрички к Черному морю
У пассажиров возникли трудности с покупкой билетов на сайте РЖД в направлении Сочи – Анапа. «ФедералПресс» выяснил, что при этом билеты на «Ласточки» и поезда есть у перекупщиков в достаточном количестве.
«На популярном сервисе бронирований можно выбрать билет почти на любое время, например, на 27 мая – ездят и «Ласточки», и обычные поезда. В то время, как в приложении РЖД на данную дату осталось только два места в одном поезде по направлению Сочи – Анапа, – сообщает «ФедералПресс».
15 мая в РЖД сообщили, что путешественники разобрали почти все билеты до 16 июля, места есть, но в единичном количестве. А в обратном направлении – из Анапы в Сочи – можно поехать после 17 июля.
«ФедералПресс» проверил наличие билетов на популярном сервисе «Туту.ру», там дефицит не наблюдается, цены на «Ласточку» в направлении Сочи – Анапа начинаются от 1700 рублей.
На июнь есть билеты из Краснодара в Анапу в районе 1000 рублей. Сервис взимает сбор около 100–150 рублей за покупку билета, а при возврате и отмене поездки отдает только сумму билета.