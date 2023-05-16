Отели Турции для россиян оказались дороже, чем для европейцев

Отели Турции на Booking.com для россиян дороже, чем для европейцев
Турецкие отели на Booking.com предлагаются для наших соотечественников значительно дороже, чем для потенциальных клиентов из Европы. Такими наблюдениями поделились с TourDom.ru российские туристы, которые продолжают пользоваться этой глобальной платформой. Подобный подход к ценообразованию они воспринимают как «дискриминацию» и просят редакцию объяснить причины.
Для выяснения ситуации корреспондент TourDom.ru с двух разных IP-адресов, российского и немецкого, запросил на Booking.com стоимость проживания с 3 по 10 июня для семьи – двое взрослых плюс ребенок – в десяти популярных турецких отелях разных ценовых категорий. Наблюдения туристов подтвердились: для держателей российских аккаунтов во всех случаях платформа выдала более высокие тарифы, чем немцам.
Так, у Regnum Carya 5* разница составила 146 065 руб. (947 086 руб. против 801 021 руб.). У Rixos Premium 5* – 75 047 руб. (500 314 руб. против 425 267 руб.). Gloria Serenity Resort 5* при запросе с российского IP-адреса была предложена на 61 597 руб. дороже, чем с немецкого (607 789 руб. против 546 192 руб.).
За Bellis Deluxe Hotel 5* Booking.com выдал по запросу россиянина цену 213 819 руб., жителю Германии – 181 746 руб. За IC Hotels Santai Family Resort 5* – 191 374 руб. против 158 221,5 руб. Тридцать с лишним тысяч рублей – существенная ценовая разница в этом более демократичном сегменте.
Среди рассмотренных нами отелей средней категории нашлись и такие, где при запросе с российского IP-адреса прайсы оказались лишь немногим выше, чем с немецкого. Port Nature Luxury Resort 5* – 193 710 руб. против 190 409 руб. Crystal Flora Beach Resort 5* – 186 804 руб. против 180 487 руб. Разница в этих случаях невелика, но она все же есть. И ни одна из десятка гостиниц не была предложена на Booking.com для россиян дешевле или по той же стоимости, как для пользователей из Германии.
По мнению экспертов – наших собеседников, ситуация может объясняться целым рядом причин. Например, политикой самого Booking.com, который ушел из России и теперь заинтересован наращивать популярность в Европе.
По одной из версий, более выгодные цены для европейцев выставляют на Booking.com сами отельеры. Для них этот сезон отличается от предыдущих: в Турции проходят президентские выборы, и если в итоге пост главы государства получит не Реджеп Эрдоган, а его ближайший соперник Кемаль Кылычдароглу, то политические и экономические отношения с Россией могут непредсказуемо и достаточно резко измениться. В экспертной среде есть мнение, что как раз на этот случай представители гостиничной индустрии усиливают свое присутствие на европейских рынках.
Возможно, отельеры руководствуются и той простой причиной, что для многих российских туристов, предпочитающих проводить отпуск за границей, Турция стала фактически безальтернативным летним направлением. А значит, можно и повысить для них цены. С европейской же клиентурой надо осторожнее: для нее открыт весь мир.
Еще раз подчеркнем: все вышесказанное относится только к ценам на отели на Booking.com. Что касается контрактных тарифов для туроператоров, то они являются предметом коммерческой тайны. При этом отельеры пристально следят за тем, чтобы их партнеры ни на одном рынке сбыта не вели открытую игру на понижение: розничные цены на номера у них не должны быть ниже, чем на сайте самих отелей. Но если тот или иной туроператор испытывает проблемы с загрузкой заранее выкупленных им гостиничных квот, то может снижать цены на проживание в составе турпакета. Это не наносит имиджевого ущерба отелю, поскольку стоимость комнаты, заложенная в пакет, для клиентов не очевидна. Сам же туроператор в данном случае стремится минимизировать штрафные санкции по недозагруженным квотам, а они – санкции – могут быть весьма существенными – вплоть до 100% стоимости номера.