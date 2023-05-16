Отели Турции для россиян оказались дороже, чем для европейцев

Турецкие отели на Booking.com предлагаются для наших соотечественников значительно дороже, чем для потенциальных клиентов из Европы. Такими наблюдениями поделились с TourDom.ru российские туристы, которые продолжают пользоваться этой глобальной платформой. Подобный подход к ценообразованию они воспринимают как «дискриминацию» и просят редакцию объяснить причины.

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Для выяснения ситуации корреспондент TourDom.ru с двух разных IP-адресов, российского и немецкого, запросил на Booking.com стоимость проживания с 3 по 10 июня для семьи – двое взрослых плюс ребенок – в десяти популярных турецких отелях разных ценовых категорий. Наблюдения туристов подтвердились: для держателей российских аккаунтов во всех случаях платформа выдала более высокие тарифы, чем немцам.

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Так, у Regnum Carya 5* разница составила 146 065 руб. (947 086 руб. против 801 021 руб.). У Rixos Premium 5* – 75 047 руб. (500 314 руб. против 425 267 руб.). Gloria Serenity Resort 5* при запросе с российского IP­-адреса была предложена на 61 597 руб. дороже, чем с немецкого (607 789 руб. против 546 192 руб.).

За Bellis Deluxe Hotel 5* Booking.com выдал по запросу россиянина цену 213 819 руб., жителю Германии – 181 746 руб. За IC Hotels Santai Family Resort 5* – 191 374 руб. против 158 221,5 руб. Тридцать с лишним тысяч рублей – существенная ценовая разница в этом более демократичном сегменте.

Среди рассмотренных нами отелей средней категории нашлись и такие, где при запросе с российского IP-адреса прайсы оказались лишь немногим выше, чем с немецкого. Port Nature Luxury Resort 5* – 193 710 руб. против 190 409 руб. Crystal Flora Beach Resort 5* – 186 804 руб. против 180 487 руб. Разница в этих случаях невелика, но она все же есть. И ни одна из десятка гостиниц не была предложена на Booking.com для россиян дешевле или по той же стоимости, как для пользователей из Германии.

По мнению экспертов – наших собеседников, ситуация может объясняться целым рядом причин. Например, политикой самого Booking.com, который ушел из России и теперь заинтересован наращивать популярность в Европе.

По одной из версий, более выгодные цены для европейцев выставляют на Booking.com сами отельеры. Для них этот сезон отличается от предыдущих: в Турции проходят президентские выборы, и если в итоге пост главы государства получит не Реджеп Эрдоган, а его ближайший соперник Кемаль Кылычдароглу, то политические и экономические отношения с Россией могут непредсказуемо и достаточно резко измениться. В экспертной среде есть мнение, что как раз на этот случай представители гостиничной индустрии усиливают свое присутствие на европейских рынках.

Возможно, отельеры руководствуются и той простой причиной, что для многих российских туристов, предпочитающих проводить отпуск за границей, Турция стала фактически безальтернативным летним направлением. А значит, можно и повысить для них цены. С европейской же клиентурой надо осторожнее: для нее открыт весь мир.