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Китай тестирует сверхскоростной маглев в низковакуумной трубе

Китайская фирма World Artery, участвующая в реализации проекта, сообщила, что запуск поезда должен стать катализатором развития туризма в регионе. «Строительство пробного маршрута станет прорывом в этой области», – отметил Чжэн Бинь, президент World Artery.

Китай тестирует сверхскоростной маглев в низковакуумной трубе
© РЖД-Партнер

По данным журнала Interesting Engineering, такие высокие скорости, однако, могут создать ряд рисков, одним из которых является безопасность пассажиров. Эти опасения возникают также в связи с тем, что данный маглев будет использовать систему низковакуумных трубопроводов hyperloop. Сообщается, что ранее в таких условиях были проведены успешные тесты на скорости в 623 км/ч. В ближайшее время состоятся эксперименты на более высоких скоростях.

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