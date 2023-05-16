Китай тестирует сверхскоростной маглев в низковакуумной трубе

По данным журнала Interesting Engineering, такие высокие скорости, однако, могут создать ряд рисков, одним из которых является безопасность пассажиров. Эти опасения возникают также в связи с тем, что данный маглев будет использовать систему низковакуумных трубопроводов hyperloop. Сообщается, что ранее в таких условиях были проведены успешные тесты на скорости в 623 км/ч. В ближайшее время состоятся эксперименты на более высоких скоростях.